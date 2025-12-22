Реклама

Мир
05:32, 22 декабря 2025Мир

В США оценили позицию Россию по конфликту на Украине

Уиткофф заявил о желании России урегулировать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прокомментировал позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Уиткофф заявил о желании России урегулировать конфликт на Украине. «Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине», — подчеркнул он по итогам консультаций со спецпредставителем президента России, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

В той же публикации Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами. Он назвал их продуктивными и конструктивными. Уиткофф подчеркнул, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.

