10:15, 22 декабря 2025

В Турции указали на панику в Европе из-за позиции России на переговорах по Украине

DikGAZETE: Европа паникует из-за сильной позиции РФ на переговорах по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Страны Европы испытывают отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом передает турецкое издание dikGAZETE.

По мнению издания, Москва не переживает о затягивании конфликта, поскольку Россия видит свое преимущество на переговорах.

«Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует», — говорится в публикации.

Как отмечают авторы материала, пролонгация конфликта на Украине ослабляет не только Киев, но и Европу. В издании подчеркнули, что дальнейшее затягивание украинского кризиса грозит Западу полным поражением.

Ранее издание заявило, что президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. В материале отмечается, что позиции Москвы остаются неизменными в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По мнению авторов материала, Путин настаивает на анализе главных причин кризиса.

