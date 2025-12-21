Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:26, 21 декабря 2025Интернет и СМИ

В Турции увидели жесткое предупреждение Западу от Путина

DikGAZETE: Путин жестко предупредил Запад на прямой линии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной прямой линии, совмещенной пресс-конференцией, сделал жесткое предупреждение Западу, пишет турецкое издание dikGAZETE.

«Российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно конфликта на Украине», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского конфликта. По их словам, президент Путин настаивает на рассмотрении главных причин кризиса.

В статье отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, обязан прислушаться к словам Путина.

Ранее на то, что президент России Владимир Путин не намерен отказываться от Крыма или украинских территорий, контролируемых Москвой, указало британское издание UnHerd.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный предупредил о массированном налете Украины на Россию

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    На Украине начался новый скандал между банком и ветераном ВСУ

    Названа возможная причина задержания пилотов Ми-26 в Тунисе

    Раскрыт официальный перевод слов Путина про «европейских подсвинков»

    Названо еще одно вредное свойство алкоголя

    На Западе рассказали о крахе Украины

    В Турции увидели жесткое предупреждение Западу от Путина

    Оценены шансы Дзюбы забить за сборную России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok