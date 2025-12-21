В Турции увидели жесткое предупреждение Западу от Путина

DikGAZETE: Путин жестко предупредил Запад на прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной прямой линии, совмещенной пресс-конференцией, сделал жесткое предупреждение Западу, пишет турецкое издание dikGAZETE.

«Российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно конфликта на Украине», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского конфликта. По их словам, президент Путин настаивает на рассмотрении главных причин кризиса.

В статье отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, обязан прислушаться к словам Путина.

Ранее на то, что президент России Владимир Путин не намерен отказываться от Крыма или украинских территорий, контролируемых Москвой, указало британское издание UnHerd.

