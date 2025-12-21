UnHerd: Россия заняла твердую позицию по территориальным вопросам

Президент России Владимир Путин показал, что не намерен отказываться от Крыма или украинских территорий, которые контролирует Москва. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

Журналисты медиа обратили внимание на карту России за спиной президента Путина в ходе программы «Итоги года» — с Крымом и новыми территориями. «Это был явный признак того, что президент России не намерен отступать от своих требований», — заметили авторы. Также в материале говорится, что карта — не единственный признак того, что РФ заняла твердую позицию по территориальным вопросам.

В заметке UnHerd говорится, что у Путина есть все основания чувствовать себя комфортно. Так, президент России видит, что позиции Киева на фронте слабы, президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от вступления в НАТО, а американский лидер Дональд Трамп в открытую называет европейских союзников слабыми.

По словам британских журналистов, подарок Путину подготовили и европейские лидеры. Аккурат перед пресс-конференцией 19 декабря они обсуждали судьбу замороженных российских активов, но не смогли достичь консенсуса.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что изменения в мирный план от Киева и ЕС не приблизят договоренностей. По мнению Ушакова, предложения европейцев и украинцев не улучшают возможности достичь долгосрочного мира.