Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 21 декабря 2025Россия

Помощник Путина усомнился в мирных предложениях Киева и Европы

Ушаков: Изменения в мирный план от Киева и ЕС не приблизят договоренностей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Boreiko / Shutterstock / Fotodom  

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков высказался критично относительно изменений в мирный план со стороны стран Европейского союза (ЕС) и Украины. Его цитирует ТАСС.

По словам Ушакова, изменения в мирный план от Европы и Киева не приближают достижения договоренностей. «Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, — они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», — подчеркнул он.

Также помощник Путина заявил, что идея о проведении трехсторонней встречи с участием представителей России, США и Украины пока не обсуждалась всерьез и не прорабатывается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможные многосторонние переговоры с участием России. Как отметили журналисты издания Obozrevatel.ua, инициатива исходила от американской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о предложении России капитулировать

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Помощник Путина усомнился в мирных предложениях Киева и Европы

    Стали известны подробности нахождения пропавших в Самарской области детей

    Россию призвали внимательнее присмотреться к одной ракете КНДР для ударов по Украине

    Норвежский журналист назвал Большунова хулиганом

    Российские войска уничтожили командира группы спецназа НГ Украины

    Стало известно о беременных женщинах в рядах ВСУ

    В Кремле высказались о поздравлении Трампа с Рождеством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok