Помощник Путина усомнился в мирных предложениях Киева и Европы

Ушаков: Изменения в мирный план от Киева и ЕС не приблизят договоренностей

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков высказался критично относительно изменений в мирный план со стороны стран Европейского союза (ЕС) и Украины. Его цитирует ТАСС.

По словам Ушакова, изменения в мирный план от Европы и Киева не приближают достижения договоренностей. «Я более чем уверен, что те положения, которые пытаются вносить европейцы, — они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», — подчеркнул он.

Также помощник Путина заявил, что идея о проведении трехсторонней встречи с участием представителей России, США и Украины пока не обсуждалась всерьез и не прорабатывается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможные многосторонние переговоры с участием России. Как отметили журналисты издания Obozrevatel.ua, инициатива исходила от американской стороны.