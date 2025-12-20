Зеленский допустил переговоры с участием России

Obozrevatel.ua: Зеленский допустил многосторонние переговоры с участием России

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможные многосторонние переговоры с участием России. Об этом пишет издание Obozrevatel.ua в Telegram-канале.

«Зеленский сообщил о возможности проведения переговоров с участием Украины, США, России и европейских партнеров», — сказано в сообщении.

Зеленский также заявил, пишет издание, что инициатива исходила от американской стороны. Окончательное решение о проведении встречи зависит от результатов предыдущих консультаций между Украиной и США.

Ранее украинский лидер заявил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Детали, касающиеся военной сферы, по его словам, «выглядят очень хорошо».