Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 20 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский допустил переговоры с участием России

Obozrevatel.ua: Зеленский допустил многосторонние переговоры с участием России
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможные многосторонние переговоры с участием России. Об этом пишет издание Obozrevatel.ua в Telegram-канале.

«Зеленский сообщил о возможности проведения переговоров с участием Украины, США, России и европейских партнеров», — сказано в сообщении.

Зеленский также заявил, пишет издание, что инициатива исходила от американской стороны. Окончательное решение о проведении встречи зависит от результатов предыдущих консультаций между Украиной и США.

Ранее украинский лидер заявил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Детали, касающиеся военной сферы, по его словам, «выглядят очень хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    План Евросоюза по Украине вызвал возмущение на Западе

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    ВСУ ликвидировали своего же сдавшегося в плен военного

    В Германии 14-летнюю исламистку поселят в контейнер

    Не уснувшие из-за аномального тепла ежи заполонили подмосковные помойки

    В Киеве прокомментировали информацию о подарке Зеленскому от президента Польши

    Зеленский заявил о проблемах с ПВО в одной из областей Украины

    Зеленский сделал заявление о мирном соглашении с Россией

    Зеленский допустил переговоры с участием России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok