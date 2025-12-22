В Венгрии назвали кредит ЕС Украине финансированием войны

Советник премьера Венгрии Орбан счел кредит ЕС Украине финансированием войны

Решение Евросоюза выделить Украине кредит в 90 миллиардов евро приведет к затягиванию конфликта. Об этом в социальной сети X заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

«Это не экономическая политика, а финансирование продолжения войны», — считает советник. Он отметил, что даже сторонники этой меры признают невозвратность кредита, а его результатом станет сокращение бюджетов европейских стран в других сферах.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в этом финансировании.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудили и решили вопрос по выпуску общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Его цель — обеспечить финансирование нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.