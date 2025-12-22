Реклама

09:41, 22 декабря 2025Из жизни

Во Франции раскрыли количество похищенных драгоценностей в Лувре

BFMTV: Грабители похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин из Лувра
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Злоумышленники похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин из Лувра в результате ограбления 19 октября. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В сообщении указано, что грабителям удалось украсть восемь драгоценных украшений, в которых было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин.

«Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро», — отмечает телеканал.

В материале также подчеркнули, что минивэн, скутеры и автовышка, используемые преступниками для ограбления Лувра, утром 19 октября выехали из одного жилого квартала в коммуне Обервилье, северном пригороде Парижа.

Ранее стало известно, что французский Лувр был закрыт из-за забастовки сотрудников музея. По информации источников, сотни работников поддержали идею забастовки на один день из-за ухудшения условий труда. Позже сообщалось, что Лувр частично возобновил работу во время забастовки сотрудников.

