В Париже решили закрыть Лувр

Французский Лувр закрыли на неопределенный срок из-за забастовки сотрудников музея. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на представителей профсоюза.

По информации источника, сотни работников на собрании единогласно высказались за проведение забастовки сроком на один день из-за ухудшения условий труда. Известно, что некоторые сотрудники призывали к бессрочному бойкоту.

Пресс-служба музея также выложила официальное обращение, принеся свои извинения за неудобства. «В связи с забастовкой рабочих в настоящее время экспозиция музея недоступна для посещения», — говорится в сообщении.

