Директор Эрмитажа рассказал о пользе «Луврской истории» для российского музея

У стен Эрмитажа демонтировали строительный городок после кражи в Лувре

У стен Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге демонтировали строительный городок после кражи в Лувре. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор музея Михаил Пиотровский, его слова приводит ТАСС.

Спикер отметил, что «Луврская история» была полезна для Эрмитажа. «У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру», — подчеркнул он.

Пиотровский пояснил, что после произошедшей в Париже кражи руководство Эрмитажа послало губернатору и прокуратуре бумаги с фотографиями, объясняя, что подобное может случиться и в российском музее, если рядом с ним будет находиться «такое неконтролируемое пространство». После этого, по его словам, «городок быстро уехал».

Однако все еще остается вероятность размещения строительного городка возле Эрмитажа, но уже с другой стороны, добавил Пиотровский.

Ранее один из подозреваемых в ограблении Лувра в Париже рассказал, что совершить преступление ему предложили двое мужчин, говоривших со славянским акцентом. Грабитель думал, что его цель — заброшенное предприятие, а не знаменитый музей.