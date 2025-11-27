Подозреваемый в ограблении Лувра отметил славянский акцент организаторов преступления

Le Parisien: Грабитель Лувра рассказал об организаторах со славянским акцентом

Один из подозреваемых в ограблении Лувра в Париже рассказал, что совершить преступление ему предложили двое мужчин, говоривших со славянским акцентом. Об этом пишет Le Parisien.

30-летний Абдулай Н. заявил на допросах, что неизвестные мужчины предложили ему контракт на 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). По словам грабителя, он думал, что его цель — заброшенное предприятие, а не знаменитый музей. Тем не менее, по данным издания, он был тем преступником, что проник в Лувр со стороны набережной Франсуа Миттерана, напротив знаменитого входа со стороны пирамиды.

Другой подозреваемый, 35-летний Айеда Г., рассказал следствию, что его завербовал за день до ограбления человек под псевдонимом. Как удалось выяснить Le Parisien, ограбившие Лувр мужчины жили в пригороде Парижа — Обервилье. Они не были опытными грабителями и не имели выдающегося криминального прошлого. Из показаний задержанных следует, что группа действовала по заказу.

Как отмечают источники, близкие к расследованию, полиция полиция относится к показаниям осторожно, но допускает, что может выйти на спонсоров преступления за рубежом. По данным следователей, ограбление планировалось за несколько недель и должно было пройти идеально. Однако злоумышленники запаниковали из-за скорого прибытия полиции и оставили на месте преступления следы, которые привели к их поимке.

19 октября неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро.

