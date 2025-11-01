Полиция нашла грабителей Лувра благодаря их ошибкам

WSJ: Ошибки грабителей помогли полиции раскрыть ограбление Лувра на €90 млн

Французская полиция нашла преступников, укравших драгоценности из Лувра, благодаря их ошибкам. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Грабители Лувра планировали сжечь автоподъемник и другое оборудование с помощью бензина, чтобы уничтожить улики, но вынуждены были бросить технику из-за приближавшейся полиции и уехали с места на скутерах. Это стало роковой ошибкой. На месте происшествия следователи собрали более 150 вещественных доказательств, включая образцы ДНК и отпечатки пальцев, которые позволили выявить трех предполагаемых участников ограбления.

Анализ оставленных следов показал, что преступники действовали по отработанной схеме, но не учли оперативность работы французских правоохранительных органов, которые смогли быстро заблокировать возможные пути отступления. Эксперты отмечают, что попытка поджога оборудования свидетельствует о хорошей подготовке группы, однако поспешное бегство и оставление грузовика с уликами свели на нет все преимущества первоначального плана.

Пять новых подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы одновременно в разных районах Парижского региона вечером 29 октября. У одного из задержанных ДНК совпала с образцом, найденным на месте преступления.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что двое ранее арестованных фигурантов частично признали вину, однако похищенные исторические украшения, включая диадему императрицы Евгении с двумя тысячами бриллиантов и сапфировое ожерелье королевы Марии-Амалии, до сих пор не найдены.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.