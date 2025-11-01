Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:53, 1 ноября 2025Из жизни

Полиция нашла грабителей Лувра благодаря их ошибкам

WSJ: Ошибки грабителей помогли полиции раскрыть ограбление Лувра на €90 млн
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Французская полиция нашла преступников, укравших драгоценности из Лувра, благодаря их ошибкам. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Грабители Лувра планировали сжечь автоподъемник и другое оборудование с помощью бензина, чтобы уничтожить улики, но вынуждены были бросить технику из-за приближавшейся полиции и уехали с места на скутерах. Это стало роковой ошибкой. На месте происшествия следователи собрали более 150 вещественных доказательств, включая образцы ДНК и отпечатки пальцев, которые позволили выявить трех предполагаемых участников ограбления.

Анализ оставленных следов показал, что преступники действовали по отработанной схеме, но не учли оперативность работы французских правоохранительных органов, которые смогли быстро заблокировать возможные пути отступления. Эксперты отмечают, что попытка поджога оборудования свидетельствует о хорошей подготовке группы, однако поспешное бегство и оставление грузовика с уликами свели на нет все преимущества первоначального плана.

Пять новых подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы одновременно в разных районах Парижского региона вечером 29 октября. У одного из задержанных ДНК совпала с образцом, найденным на месте преступления.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что двое ранее арестованных фигурантов частично признали вину, однако похищенные исторические украшения, включая диадему императрицы Евгении с двумя тысячами бриллиантов и сапфировое ожерелье королевы Марии-Амалии, до сих пор не найдены.

Материалы по теме:
Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы
Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы
19 октября 2025
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
20 октября 2025

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

    Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали

    Название «Орешника» объяснили

    У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости