11:45, 22 декабря 2025Бывший СССР

Военблогер заявил о приближающемся окончании боев за Гуляйполе

Подоляка: Российские войска заканчивают бои за Гуляйполе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"»

Российские войска заканчивают бои за Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже выбиты из большей части города. По словам военблогера, сейчас украинские солдаты контролируют лишь западную его часть, удерживая позиции вдоль улицы Шевченко.

Кроме того, он подчеркнул, что российские войска возобновили активность в приграничной Сумской области на севере Украины.

Ранее бои российских штурмовых подразделений в Гуляйполе попали на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащие штурмуют жилую застройку.

