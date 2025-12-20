Реклама

Опубликованы кадры боев российских штурмовых подразделений в жилой застройке Гуляйполя

Российские военные штурмовали жилую застройку на новом видео из Гуляйполя
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Опубликованы кадры боевой работы российских штурмовых подразделений в Гуляйполе в Запорожской области. Они появились в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В видеоролике российские военные штурмуют жилую застройку.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что половина города уже под контролем Российской армии.

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы республики теряют Гуляйполе. «Из-за саботажа некоторых офицеров 102-й бригады территориальной обороны существует риск потери Гуляйполя», — пишет аналитический ресурс Deep State.

