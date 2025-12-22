Военкор назвал цели прорыва ВС России в Сумской области

Коц: Целью прорыва в Сумской области могло быть перерезание важной трассы

Вооруженные силы (ВС) России могли осуществить прорыв в Сумской области для достижения трех целей, в числе которых перерезание важной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) трассы. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его словам, одной из причин атаки могла стать необходимость формирования буферной зоны в приграничье. Военкор напомнил, что об этом также регулярно говорил и российский президент Владимир Путин.

«Во-вторых, недалеко от границы проходит стратегическая трасса Харьков — Сумы, по которой ВСУ перебрасывают силы вдоль нашего приграничья. Она, конечно, не единственная, но, пожалуй, самая удобная и оперативная», — отметил Коц.

В качестве третьей цели военный корреспондент назвал принуждение командования ВСУ к перебросу резервов на данный участок фронта. По его словам, армия России не встретила в Сумской области серьезного сопротивления, что обозначает отсутствие у Киева оборонительных участков на этом отрезке.

Ранее стало известно о взятии ВС России населенного пункта Высокое. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.