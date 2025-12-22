Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 22 декабря 2025Бывший СССР

Военкор назвал цели прорыва ВС России в Сумской области

Коц: Целью прорыва в Сумской области могло быть перерезание важной трассы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могли осуществить прорыв в Сумской области для достижения трех целей, в числе которых перерезание важной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) трассы. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его словам, одной из причин атаки могла стать необходимость формирования буферной зоны в приграничье. Военкор напомнил, что об этом также регулярно говорил и российский президент Владимир Путин.

«Во-вторых, недалеко от границы проходит стратегическая трасса Харьков — Сумы, по которой ВСУ перебрасывают силы вдоль нашего приграничья. Она, конечно, не единственная, но, пожалуй, самая удобная и оперативная», — отметил Коц.

В качестве третьей цели военный корреспондент назвал принуждение командования ВСУ к перебросу резервов на данный участок фронта. По его словам, армия России не встретила в Сумской области серьезного сопротивления, что обозначает отсутствие у Киева оборонительных участков на этом отрезке.

Ранее стало известно о взятии ВС России населенного пункта Высокое. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok