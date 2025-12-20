Реклама

Россия
12:20, 20 декабря 2025Россия

Российские военные заняли Высокое

Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт Высокое в Сумской области
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли населенный пункт Высокое в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что в операции принимали участие подразделения группировки «Север». Других деталей в Минобороны не привели.

До этого сообщалось, что российская армия за осень взяла под контроль 87 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

Уточнялось, что в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России освободили 31 населенный пункт, в Днепропетровской области — 24, в Запорожской — 20 населенных пунктов.

Также в Харьковской области под контроль России перешли 11 населенных пунктов, включая Купянск, а в Сумской была освобождена Юнаковка.

В ноябре российские военные объявили о взятии под контроль села Васюковка в ДНР.

