21:02, 22 декабря 2025Забота о себе

Кардиолог раскрыл способ заподозрить высокое давление без измерения

Кардиолог Виейра назвал затуманенное зрение признаком гипертонии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Вилтон Паулу Виейра рассказал, по каким признакам можно заподозрить, что у человека поднялось артериальное давление, если нет возможности быстро измерить его. Способы сделать это он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles.

Виейра отметил, что при высоком артериальном давлении изменяется кровоток в сетчатке, поэтому у человека могут возникнуть такие симптомы, как затуманенное зрение, яркие пятна перед глазами и проблемы с фокусировкой. Также могут появиться головная боль, тошнота и одышка.

Кроме того, чем выше становится нагрузка на сердце из-за высокого давления, тем больше вероятность того, что у человека внезапно участится сердцебиение и появится ощущение сильного стука в груди. Другими признаками гипертонии Виейра назвал дискомфорт в висках, головокружение, а также потерю равновесия.

Ранее кардиолог Никита Сафонов предупредил, что среди молодежи увеличивается количество инсультов. По его словам, одной из главных причин этого является фибрилляция предсердий.

