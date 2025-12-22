Кардиолог раскрыл способ заподозрить высокое давление без измерения

Кардиолог Виейра назвал затуманенное зрение признаком гипертонии

Кардиолог Вилтон Паулу Виейра рассказал, по каким признакам можно заподозрить, что у человека поднялось артериальное давление, если нет возможности быстро измерить его. Способы сделать это он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles.

Виейра отметил, что при высоком артериальном давлении изменяется кровоток в сетчатке, поэтому у человека могут возникнуть такие симптомы, как затуманенное зрение, яркие пятна перед глазами и проблемы с фокусировкой. Также могут появиться головная боль, тошнота и одышка.

Кроме того, чем выше становится нагрузка на сердце из-за высокого давления, тем больше вероятность того, что у человека внезапно участится сердцебиение и появится ощущение сильного стука в груди. Другими признаками гипертонии Виейра назвал дискомфорт в висках, головокружение, а также потерю равновесия.

