13:30, 15 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врачи предупредили о росте числа инсультов среди молодых россиян

Кардиолог Сафонов: Инсульт все чаще встречается у россиян в возрасте 18-45 лет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие ярко выраженных симптомов не означает, что с сердцем все в порядке, предупредил врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГКБ №1 имени Пирогова, кандидат медицинских наук Никита Сафонов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, почему инсульт все чаще развивается у молодых людей.

По словам врача, в России ежегодно регистрируется около 400 тысяч случаев инсульта, и эта цифра остается стабильно высокой в последние годы. «Раньше инсульт в основном поражал людей старше 60-70 лет, однако сегодня заболевание заметно молодеет. Все чаще мы сталкиваемся с пациентами в возрасте от 18 до 45 лет, до 15 процентов всех случаев инсульта приходится именно на эту группу», — отметил он.

Кардиолог добавил, что каждые десять лет жизни риск инсульта увеличивается примерно в два-три раза, но возраст далеко не единственный фактор. Серьезную роль играют сопутствующие заболевания, в частности фибрилляция предсердий (ФП) — одна из самых распространенных и опасных форм аритмии.

Как объяснила невролог, медицинский эксперт фонда борьбы с инсультом ОРБИ Наталья Корявцева, при фибрилляции предсердий риск ишемического инсульта возрастает в пять раз. При этом заболевание часто протекает бессимптомно. «Человек может годами не ощущать перебоев в работе сердца или считать их незначительными. Но именно своевременное лечение ФП может снизить риск инсульта и предотвратить преждевременную смертность», — рассказала Корявцева.

Врачи подчеркнули, что профилактика и своевременное лечение аритмий — это фактически профилактика инсульта. Чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шанс избежать тяжелых последствий, заключили эксперты.

Ранее невролог Байбин Чэн назвал общительность общей чертой долгожителей, сохранивших молодость мозга. По его словам, коммуникация с другими людьми активирует сразу несколько областей мозга.

