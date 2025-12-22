Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 22 декабря 2025Силовые структуры

Задержание топ-менеджера АО «КАВКАЗ.РФ» с миллионами рублей попало на видео

ФСБ показала задержание топ-менеджера АО «КАВКАЗ.РФ» с ₽2 млн в московском кафе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание топ-менеджера АО «КАВКАЗ.РФ» с двумя миллионами рублей попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как двое мужчин сидят за столом в кафе, и один передает другому пакет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется еще и в отношении представителя подрядной организации, который передал взятку. В зависимости от роли обоим фигурантам предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok