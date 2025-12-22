Задержание топ-менеджера АО «КАВКАЗ.РФ» с миллионами рублей попало на видео

ФСБ показала задержание топ-менеджера АО «КАВКАЗ.РФ» с ₽2 млн в московском кафе

Задержание топ-менеджера АО «КАВКАЗ.РФ» с двумя миллионами рублей попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как двое мужчин сидят за столом в кафе, и один передает другому пакет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется еще и в отношении представителя подрядной организации, который передал взятку. В зависимости от роли обоим фигурантам предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).