12:26, 22 декабря 2025Силовые структуры

Российского топ-менеджера задержали в кафе за многомиллионную взятку

В Москве задержан топ-менеджер АО «КАВКАЗ.РФ» за взятку в 2 млн рублей
В Москве задержан топ-менеджер АО «КАВКАЗ.РФ» получивший два миллиона рублей взятки в кафе в «Москве-Сити» за заключение госконтракта на услуги в туристическом комплексе в Северной Осетии. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, уголовное дело расследуется еще и в отношении представителя подрядной организации. В зависимости от роли обоим фигурантам предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

По данным ТАСС, им уже избрана мера пресечения.

По информации следствия, топ-менеджер — это директор департамента маркетинга АО «КАВКАЗ.РФ». Ему сообщили о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном теристско-рекреационном комплекса «Мамисон», расположенном в Северной Осетии. Он предложил второму фигуранту помочь победить на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере два миллиона рублей. Деньги были переданы в октябре в 2025 года на встрече, которая состоялась в одном из кафе в «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило срок для бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого.

