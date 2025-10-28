Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 28 октября 2025Силовые структуры

Для главы департамента военного имущества Минобороны запросили срок по делу о взятке

Для главы департамента гособоронзаказа МО РФ Вертелецкого запросили 10 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гособвинение запросило срок для бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокурор потребовал приговорить отвечавшего за военное имущество Минобороны полковника к десяти годам колонии, лишить его воинского названия и государственных наград, а также назначить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб на сумму 73 миллиона рублей.

Полковник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в мае 2024 года.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Лавров задал европейцам один вопрос

    Песков высказался о реакции Украины на предложения России

    Москвичам пообещали дожди всю неделю

    В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

    Россияне показали трюки на лошадях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости