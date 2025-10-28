Для главы департамента военного имущества Минобороны запросили срок по делу о взятке

Для главы департамента гособоронзаказа МО РФ Вертелецкого запросили 10 лет

Гособвинение запросило срок для бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокурор потребовал приговорить отвечавшего за военное имущество Минобороны полковника к десяти годам колонии, лишить его воинского названия и государственных наград, а также назначить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб на сумму 73 миллиона рублей.

Полковник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в мае 2024 года.