Бывший СССР
Прибалтика Украина Белоруссия Молдавия Закавказье Средняя Азия
23:24, 21 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые санкции

Зеленский заявил о подготовке новых санкций со стороны Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вскоре Украина введет новые санкции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, не уточнив, о какого рода санкциях идет речь.

«Будут новые решения о санкциях с нашей стороны», — сказал украинский лидер. Он также не стал приводить подробности касательно того, в отношении кого они будут введены.

17 декабря стало известно, что новые санкции в отношении России готовят в США. По данным Bloomberg, новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота, используемых для транспортировки нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям.

