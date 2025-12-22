Реклама

12:35, 22 декабря 2025Ценности

Жена Александра Цекало показала грудь в крошечном бюстгальтере

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала фото в откровенном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница предстала перед камерой с распущенными волосами и в нижнем белье. Комплект включал в себя серый крошечный бюстгальтер, который подчеркивал грудь знаменитости, и голубые трусы со средней посадкой.

Кроме того, возлюбленная российского продюсера поделилась снимками в трикотажной укороченной кофте и ковбойских сапогах. При этом она позировала на камеру без штанов.

Ранее сообщалось, что Дарина Эрвин вновь снялась в откровенной фотосессии. Тогда художница позировала топлес, надев белые колготки.

