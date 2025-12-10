Реклама

12:02, 10 декабря 2025

Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин вновь снялась в откровенной фотосессии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cawfee

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин вновь снялась в откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница позировала в белых колготках, лежа на зеленом диване. Она предстала перед камерой с распущенными волосами, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

Поклонники, в свою очередь, прокомментировали эффектную съемку знаменитости. «Божественная красота», «Красивые фото», «Очаровательная», «Такая красивая», «Шикарная женщина», — отмечали пользователи сети.

В октябре Дарина Эрвин также продемонстрировала на камеру голую грудь. Тогда художница позировала в трусах и колготках, держа в руке сигарету.

