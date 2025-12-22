Реклама

Культура
17:53, 22 декабря 2025Культура

Звезда Nickelodeon стал бездомным

Актер детских сериалов Nickelodeon Тайлор Чейз стал бездомным в Лос-Анджелесе
Андрей Шеньшаков

Кадр: Nickelodeon

Американский актер Тайлор Чейз, известный по ролям в подростковых сериалах на телеканале Nickelodeon, стал бездомным. Об этом сообщает издание Daily Mail.

36-летнего бывшего артиста обнаружили на улицах Лос-Анджелеса. Пользователи соцсетей отметили, что мужчина выглядит не совсем адекватным и явно находится в плохом физическом и психологическом состоянии. В интернете даже открыли сборы на помощь Чейзу. Известно, что мать актера запретила передавать ему деньги, так как в его состоянии деньги окончательно его погубят.

Тайлор принимал участие в нескольких популярных шоу Nickelodeon в нулевых. Среди самых громких проектов — «Рассекреченное руководство Неда по выживанию в школе», «Все ненавидят Криса» и «Проказник Макс». С 2007 года Чейз не участвовал в съемках на ТВ или в кино.

Ранее стало известно, что американская актриса Аманда Байнс создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans.

