Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:55, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ раскрыл полученный от Зеленского совет

Юморист Аксельрод получил совет от Зеленского на телешоу «Рассмеши комика»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Илья Аксельрод / YouTube

Известный юморист из Израиля и звезда шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ Илья Аксельрод заявил, что во время съемок в украинской телепрограмме «Рассмеши комика» он получил совет от будущего президента Украины Владимира Зеленского, который тогда был судьей проекта. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Рада и терки».

По словам Аксельрода, ситуация возникла после неудачного выступления в «Рассмеши комика»: как уточнил юморист, над его шутками никто не смеялся. «Меня не отправили домой, а Зеленский сказал: "Поговори на другую тему. Ты выбрал просто тему, которая тут непонятна"», — раскрыл он полученный совет.

Аксельрод также указал, что начал выступать в «Рассмеши комика» после участия в российских проектах «Comedy Баттл» и Comedy Club.

Ранее Аксельрод заявил, что в Израиле существует армейская цензура. Комик добавил, что в стране «есть вещи, которые нельзя говорить».

Аксельрод с шести лет жил в Израиле. Он играл в Израильской лиге КВН. В 2012 году комик участвовал в шоу «Comedy Баттл» и дошел до финала. Также Аксельрод участвовал в проекте Comedy Club.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

    Гуф вернул себе права на культовый альбом

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok