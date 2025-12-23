42-летняя звезда «Универа» снялась в откровенном топе

Актриса Наталья Рудова снялась в откровенном белом топе

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя в зеркале в джинсах с заниженной талией и тонком белом топе с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Помимо этого, артистка распустила светлые волосы. В то же время она продемонстрировала проколотый пупок.

Ранее в декабре 42-летняя звезда «Универа» опубликовала видео без штанов. Она разместила ролик, в котором предстала в черном облегающем изделии с длинными рукавами

