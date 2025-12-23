Реклама

Арестович назвал следующего президента Украины

Арестович: Если Залужный примет участие в выборах, он станет президентом Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgen Kotenkoukrinform / Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол в Лондоне Валерий Залужный сможет стать следующим президентом республики, если примет участие в выборах. Такое мнение выразил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на YouTube-канале.

«Ключевой вопрос — идет ли Залужный на выборы или нет. Если Залужный идет, он выигрывает выборы с высокой вероятностью. Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский», — сделал прогноз Арестович.

По его словам, в случае победы Зеленский станет вновь легитимным, после чего сможет долгое время безнаказанно бесчинствовать.

Экс-советник президентского офиса добавил, что нынешняя власть всеми способами добивается того, чтобы Валерий Залужный не стал кандидатом на выборах. Это методы «от запугивания до закидывания всеми бонусами, которые возможно себе представить», подчеркнул он.

Ранее Арестович назвал два камня преткновения в мирном плане по Украине, который спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планировал представить в Москве. По его словам, неопределенными остались пункты о территориальных уступках со стороны Киева и вступлении Украины в НАТО.

