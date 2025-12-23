Армия России заняла еще один населенный пункт Днепропетровской области

Минобороны: Андреевка в Днепропетровской области перешла под контроль ВС России

Армия России заняла еще один населенный пункт Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Речь идет о населенном пункте Андреевка. Контроль над ним установили бойцы Восточной группировки российских войск в зоне СВО.

В ходе боев в зоне ответственности группировки за минувшие сутки украинские войска потеряли свыше 320 человек и четыре единицы бронетехники, отметили в военном ведомстве.

Армия России продолжает развивать наступление в Днепропетровской области. Боевые действия на территории региона начались после выхода российских подразделений на отдельных участках на границу Донецкой народной республики. Ранее в декабре в Днепропетровской области под российский контроль перешла Герасимовка.