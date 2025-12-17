Минобороны России заявило о контроле над Герасимовкой Днепропетровской области

Российская армия взяла под контроль Герасимовку в Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и трех полков Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Андреевка и Гавриловка Днепропетровской области, а также Терноватое, Гуляйполе и Косовцево Запорожской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 235 военнослужащих, 9 автомобилей, 3 боевые бронемашины HMMWV производства США, 2 танка, бронетранспортер и 3 орудия полевой артиллерии, включая американскую гаубицу М777 калибра 155 миллиметров.

Ранее оборонное ведомство сообщило об установлении бойцами «Востока» контроля над поселком Песчаное в Днепропетровской области. Кроме того, 14 декабря Минобороны России объявило о взятии Варваровки Запорожской области.