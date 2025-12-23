Реклама

08:00, 23 декабря 2025

Бойцы ВС РФ отразили попытку контратаки ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Российские военные отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области с использованием бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, две штурмовые группы 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ провалили попытку контратаки в Краснопольском районе. В результате действий ВС России противник с потерями отошел на исходные позиции.

Ранее ВСУ провалили три контратаки у Андреевки в Сумской области. Для этого привлекались силы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. «Комплексным огневым поражением все атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции», — раскрыли подробности в российских силовых структурах.

