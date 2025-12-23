Девушка потянула прилипший к бедру волос и немедленно пожалела об этом

Пользовательница Reddit с ником Atrociouslytired рассказала о том, как заметила прилипший к бедру волос во время похода в туалет. Она отметила, что эта незначительная деталь в итоге стала причиной сильной боли.

По словам девушки, сначала она решила убрать волос просто кусочком туалетной бумаги. «Я заметила, что он, кажется, более длинный, чем я думала. Может, он каким-то образом застрял у меня в промежности, когда я была в душе? Я потянула его и вдруг почувствовала сильный рывок и давление, распространившееся в нижней части живота. Меня внезапно охватили судороги в бедрах и я согнулась от боли», — написала автор.

Поначалу она предположила, что это может быть нить от внутриматочной спирали, однако девушка явно видела перед собой собственный волос. Потянув сильнее, она снова ощутила боль, а часть его осталась у нее в руке.

«Я поняла, что волос каким-то образом зацепился за мою внутриматочную спираль. Я сидела на унитазе и думала, что мне придется самостоятельно снять его со спирали. Мне пришлось, по сути, нащупать его изнутри и вытащить. И я успешно сделала это! Честно говоря, я несколько травмирована этим опытом», — заключила Atrociouslytired.

