Фото лежащего посреди тротуара неожиданного предмета поставило в тупик пользователей сети

Пользователь Reddit с ником NoManager7322 поделился фотографией своей находки, сделанной на улице. В комментариях к его посту большинство пользователей призналось, что не могут даже представить, как этот предмет оказался там.

На снимке, который опубликовал мужчина, был запечатлен лежащий прямо посреди тротуара предмет, в котором пользователи сети без проблем опознали внутриматочную спираль. «Однажды мой организм отторг такую штуку. И когда я шла ее удалять, она выскочила из меня. Мне пришлось ее поднять и отнести врачу. Было очень больно», — написала одна из пользовательниц.

Другой комментатор предположил, что кто-то мог купить упаковку со спиралью, достать ее оттуда и случайно уронить. В то же время он сам назвал эту версию маловероятной. «Возможно, это образец спирали, который используется на семинарах по методам контроля рождаемости», — выдвинул еще одно предположение человек, представившийся преподавателем по вопросам сексуального здоровья.

Тем не менее большинство пользователей расписались в полном отсутствии догадок о том, как внутриматочная спираль могла оказаться на тротуаре.

