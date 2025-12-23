Еще в одном регионе России приняли закон об абортах

В Якутии приняли закон о запрете склонения к абортам

Еще в одном регионе России приняли закон о запрете склонения к абортам. Речь идет о Якутии, передает ТАСС.

Согласно нововведениям, в качестве склонения к прерыванию беременности будут расценены такие действия, как подкуп или угрозы применения физического насилия.

«Ключевая задача сохранения женского репродуктивного здоровья — снижение количества абортов без медицинских показаний. Важнейшее значение имеет профилактика, в женских консультациях уже работают социальные работники, могут привлекаться психологи», — пояснил глава региона Айсен Николаев.

Он также призвал министерство здравоохранения провести работу с частными клиниками по отказу от проведения абортов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина заявила, что применение законов о запрете склонения к аборту в регионах России может нести определенные риски, поскольку используемая в них терминология малопонятна и может трактоваться по-разному.