В Госдуме оценили риски применения законов о запрете склонения к аборту

Останина: Применение законов о запрете склонения к аборту может нести риски

Применение законов о запрете склонения к аборту в регионах России может нести определенные риски. Изменения в законодательстве оценила председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина, передает ТАСС.

По мнению парламентария, термин «склонение к аборту», используемый в региональных законах, малопонятен и может трактоваться по-разному. Под него потенциально может подпасть любой совет родственников, включая родителей.

В частности, депутат привела пример, когда мать может быть обвинена в склонении к аборту, если посоветует дочери отказаться от рождения ребенка из-за ее юного возраста.

«Для меня это малопонятный термин, потому что обвинить можно кого угодно. Речь идет и о близких родственниках», — заключила Останина.

Ранее в Госдуме назвали последствие ограничения абортов в ряде регионов России. По словам вице-спикера Владислава Даванкова, решения приведут к росту числа операций в других субъектах.