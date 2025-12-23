Реклама

Мир
14:53, 23 декабря 2025Мир

Фон дер Ляйен назвали новым рейхсфюрером

Профессор Малинен назвал Фон дер Ляйен новым рейхсфюрером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — новый рейхсфюрер. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Нацисты вернулись под руководством фон дер Ляйен, нового рейхсфюрера», — написал он.

Финский профессор уже отмечал, что действия главы Еврокомиссии привели к катастрофе, которая разрушит Европу. По его мнению, она — ведьма.

Ранее провал плана по конфискации российских активов назвали серьезным и унизительным изменением курса для Еврокомиссии и ее руководителя фон дер Ляйен. Уточнялось, что стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен охарактеризовали как высокомерный, показной, нетерпимый к мнению другого и неуклюжий.

