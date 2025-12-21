TEC: Провал плана по конфискации активов России унизителен для Еврокомиссии

Провал плана по конфискации российских активов стал для Еврокомиссии и ее руководителя Урсулы фон дер Ляйен серьезным и унизительным изменением курса. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

«Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами», — отмечает издание.

Отмечается, что стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен, который, по мнению автора статьи, можно охарактеризовать как высокомерный, показной, нетерпимый к мнению другого и неуклюжий, плохо сочетается с политикой Европейского союза (ЕС), который, несмотря на все раздражения Брюсселя, по-прежнему действует, исходя из договоров, принципа единогласия и национальных бюджетов.

В ЕС ранее приняли решение о том, что союз выделит Украине финансовый заем в размере 90 миллиардов евро в качестве помощи на 2026-2027 годы. Заявление по этому поводу сделал глава Евросовета Антониу Кошта. Кредит, по его словам, будет обеспечен бюджетом Евросоюза.