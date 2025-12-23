Глава МИД Германии высказался об успехах России на Украине

Глава МИД Германии Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. Его слова приводит газета Die Welt.

«[Военные успехи России] будут представлять серьезную угрозу для НАТО. (...) Чем стабильнее ситуация с миром в Украине, тем скорее Украина сможет защитить свои интересы, тем лучше будет для всей Европы», — заявил глава немецкого МИД.

Вадефуль также призвал Европу готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы». «Наш анализ заключается в том, что в обозримом будущем безопасность Европы можно обеспечить только путем защиты от России», — добавил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в возможность нападения России на НАТО. В то же время политик отметил, что Москва может быть заинтересована в «разрушении НАТО изнутри».