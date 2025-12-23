Глава МИД Германии высказался об успехах России на Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. Его слова приводит газета Die Welt.
«[Военные успехи России] будут представлять серьезную угрозу для НАТО. (...) Чем стабильнее ситуация с миром в Украине, тем скорее Украина сможет защитить свои интересы, тем лучше будет для всей Европы», — заявил глава немецкого МИД.
Вадефуль также призвал Европу готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы». «Наш анализ заключается в том, что в обозримом будущем безопасность Европы можно обеспечить только путем защиты от России», — добавил он.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в возможность нападения России на НАТО. В то же время политик отметил, что Москва может быть заинтересована в «разрушении НАТО изнутри».