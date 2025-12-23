Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 23 декабря 2025Мир

Глава МИД Германии высказался об успехах России на Украине

Глава МИД Германии Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. Его слова приводит газета Die Welt.

«[Военные успехи России] будут представлять серьезную угрозу для НАТО. (...) Чем стабильнее ситуация с миром в Украине, тем скорее Украина сможет защитить свои интересы, тем лучше будет для всей Европы», — заявил глава немецкого МИД.

Вадефуль также призвал Европу готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы». «Наш анализ заключается в том, что в обозримом будущем безопасность Европы можно обеспечить только путем защиты от России», — добавил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в возможность нападения России на НАТО. В то же время политик отметил, что Москва может быть заинтересована в «разрушении НАТО изнутри».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В Европарламенте осудили подход Мерца к Украине

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok