Бойцы группировки «Север» ВС РФ взяли под контроль Прилипку Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) взяли населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«В ходе решительных наступательных действий штурмовые подразделения 74 отдельного разведывательного батальона, отряда "Шторм" и роты "В" 41 мотострелкового полка 44 АК Ленинградского военного округа (...) освободили село Прилипка Харьковской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что российские войска продолжают продвигаться южнее Волчанска.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС России в результате успешных боевых действий наступают на Волчанских Хуторах и в Прилипках. Отмечается, что российские военные при поддержке артиллерии также продвигаются на участке фронта Меловое — Хатнее.