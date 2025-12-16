Стали известны подробности о новом направлении наступления ВС России после Волчанска

Российские войска наступают на Волчанских Хуторах и в Прилипках

Российские войска в результате успешных боевых действий наступают на Волчанских Хуторах и в Прилипках. Подробности о новом направлении наступления Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области после Волчанска сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвигаются на Волчанских Хуторах и в Прилипках», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские военные при поддержке артиллерии также продвигаются на участке фронта Меловое — Хатнее.

2 декабря начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Красноармейска российскими войсками. Кроме того, по его словам, под российский контроль перешел Волчанск в Харьковской области.