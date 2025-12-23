Реклама

Китай обратился с призывом к Украине

МИД Китая призвал Украину исправить ошибки после угроз Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Besides the Obvious / Shutterstock / Fotodom  

Министерство иностранных дел (МИД) Китая призвало Киев исправить ошибки после угроз президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против граждан КНР. Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, принятых без одобрения ООН и нарушающих международное право. Представитель министерства заверил, что Пекин будет «решительно защищать законные права» и интересы своих граждан и предприятий.

«Настоятельно призываем украинскую сторону исправить ошибочные действия», — заключил Линь Цзянь.

Таким образом представитель МИД Китая ответил на угрозы украинского лидера ввести до конца года санкции против лиц, сотрудничающих с военной промышленностью России, в том числе граждан КНР.

10 декабря Зеленский поручил Службе внешней разведки Украины отслеживать сотрудничество России и Китая.

