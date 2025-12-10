Зеленский поручил разведке отслеживать сотрудничество России с одной страной

Зеленский поручил СВР отслеживать сотрудничество России и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе внешней разведки (СВР) Украины отслеживать сотрудничество России и Китая. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после встречи с руководителем ведомства Олегом Иващенко.

«Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке», — написал глава государства.

Политик также заявил, что Китай пытается активизировать сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности, что также подтвердили разведки партнеров Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заявил, что российским чиновникам следует быть аккуратными. До этого тот заявлял, что украинские спецслужбы могут прослушивать госслужащих в России.