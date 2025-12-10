Реклама

10:31, 10 декабря 2025

В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

Песков призвал российских чиновников быть аккуратными после угроз Буданова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Российским чиновникам следует быть аккуратными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает RTVI.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — призвал официальный представитель Кремля.

Так пресс-секретарь российского президента отреагировал на угрозы главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Представитель Киева заявлял, что якобы украинские спецслужбы могут прослушивать госслужащих в России.

Ранее в Кремле поприветствовали одно решение США по Украине. Речь шла об отказе Вашингтона от мегафонной дипломатии в контексте переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

