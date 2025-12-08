Реклама

Кремль поприветствовал решение США по Украине

Песков: Отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать положительно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия положительно оценивает отказ США от мегафонной дипломатии в контексте переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это можно и нужно оценивать позитивно, потому что, повторю еще раз, мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры должны вестись в тишине», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российско-американские контакты продолжаются, однако каких-либо дополнительных обсуждений по разрешению украинского кризиса не было.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.

Также помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что разговор Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером был конструктивным, весьма полезным и содержательным. Он отметил, что стороны договорились не разглашать подробности переговоров.

