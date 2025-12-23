Россияне полюбили ездить на лечение в соседнюю страну

«Купибилет»: 31 процент россиян ездили или поедут в Белоруссию для лечения зубов

Россияне полюбили ездить за услугами стоматологов в Белоруссию. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что 31 процент участников опроса ездили или собираются поехать в эту соседнюю с РФ страну ради лечения зубов. На втором месте в списке популярных у соотечественников направлений для медицинского туризма оказалась Южная Корея — 24 процента респондентов отправляются или собираются отправиться туда ради пластической хирургии.

Еще 18 процентов выбирают европейские страны для восстановительной медицины, 9 процентов — Израиль для лечения рака и услуг нейрохирургов, а 5 процентов — Вьетнам для обследований организма. Остальные 13 процентов респондентов отдали свои голоса за другие страны.

Среди регионов России чаще всего для медицинского туризма выбирают Москву (81 процент), Санкт-Петербург (12 процентов) и Минеральные воды (3 процента).

Эксперты также выяснили, что большинство россиян (69 процентов) никогда не отправлялись в поездку с целью лечения и не планируют этого делать.

Ранее в Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения предложили Минздраву развивать направление медицинского туризма в России. Член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов отметил, что эта отрасль сочетает в себе экономическую выгоду и повышение международного престижа отечественной системы здравоохранения.

