Лепс назвал СВО причиной отказа от свадьбы

Григорий Лепс заявил, что не хочет устраивать пышную свадьбу в период СВО

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что откладывает свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой не из-за нехватки денег. Его комментарий приводит Super.ru в Telegram.

Музыкант сообщил, что не хочет устраивать пышное торжество в период проведения специальной военной операции (СВО). По словам Лепса, финансовая сторона вопроса менее важна, поскольку у него «иногда водятся деньги». «Сама атмосфера не располагает к тому, чтобы устраивать шикарный праздник», — пояснил он.

Лепс признался, что хочет попросить разрешения на проведение свадьбы у президента России Владимира Путина. Он также пообещал, что пригласит главу государства на торжество. «Приглашу обязательно. Может, придет», — добавил артист.

Ранее стало известно, что Лепс оценил стоимость своего предновогоднего выступления в 12 миллионов рублей. Согласно райдеру, певец нуждается в перелетах бизнес-классом, а иногда требует и частный самолет. Также заказчики обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.