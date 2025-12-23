Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:24, 23 декабря 2025Культура

Лепс назвал СВО причиной отказа от свадьбы

Григорий Лепс заявил, что не хочет устраивать пышную свадьбу в период СВО
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Аврора Киба и Григорий Лепс

Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что откладывает свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой не из-за нехватки денег. Его комментарий приводит Super.ru в Telegram.

Музыкант сообщил, что не хочет устраивать пышное торжество в период проведения специальной военной операции (СВО). По словам Лепса, финансовая сторона вопроса менее важна, поскольку у него «иногда водятся деньги». «Сама атмосфера не располагает к тому, чтобы устраивать шикарный праздник», — пояснил он.

Лепс признался, что хочет попросить разрешения на проведение свадьбы у президента России Владимира Путина. Он также пообещал, что пригласит главу государства на торжество. «Приглашу обязательно. Может, придет», — добавил артист.

Ранее стало известно, что Лепс оценил стоимость своего предновогоднего выступления в 12 миллионов рублей. Согласно райдеру, певец нуждается в перелетах бизнес-классом, а иногда требует и частный самолет. Также заказчики обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok