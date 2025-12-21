Раскрыта стоимость выступления Лепса перед Новым годом

Shot: Григорий Лепс выступит на новогоднем корпоративе за 12 млн рублей

Российский артист Григорий Лепс оценил стоимость своего предновогоднего выступления в 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авторы медиа раскрыли информацию о том, что народный артист России поднял стоимость частных выступлений на один миллион рублей. Отмечается, что в декабре Лепс соглашается на максимальное число мероприятий: «свободных дат почти не осталось, даже несмотря на его нескромные запросы».

В материале журналисты перечислили требования Григория Лепса, проанализировав его райдер. Оказалось, что 63-летний певец нуждается в перелетах бизнес-классом, а иногда требует и частный самолет. Также заказчики обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.

В начале декабря источники издания KP.RU рассказали, что Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой из-за дома, купленного для бывшей жены. В материале говорится, что у певца периодически случаются алкогольные срывы.