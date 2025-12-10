Реклама

15:26, 10 декабря 2025

Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной из-за дома для бывшей жены

Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной из-за дома, купленного бывшей жене
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой из-за дома, купленного для бывшей жены. Об этом KP.RU сообщил близкий к Лепсу источник.

По словам собеседницы издания, у певца периодически случаются алкогольные срывы — в последний раз из-за этого пришлось перенести несколько его концертов в регионах. При этом знакомая Лепса отметила, что невеста переживала за его здоровье и была недовольна случившимся и поэтому влюбленные сильно поссорились.

«Из запоя Гриша обычно выходит очень тяжело. А поскольку он был в ссоре с Авророй, то вызвал из Италии свою бывшую жену Аню. Они в хороших отношениях, поэтому она тут же прилетела. Анна помогала ему, заботилась о нем. В знак благодарности Гриша купил бывшей жене дом на Рублевке за 300 миллионов рублей. Залез в долги, но поступил благородно — отблагодарил Аню за многолетнюю любовь и заботу», — поделилась информацией собеседница издания. Она добавила, что Аврору сближение Лепса с бывшей супругой не обрадовало и она съехала от него к матери.

В данный момент, продолжила женщина, пара находится в сложных отношениях. По ее словам, артист тяжело переживает разлад с Авророй и надеется вернуть расположение невесты, поскольку сильно любит ее и считает, что та умна не по годам и лучшей жены ему не найти. В надежде примириться с возлюбленной Лепс пригласил девушку и ее мать провести с ним новогодние праздники, однако пока ответа не получил.

Ранее Лепс заявил журналистам, что купил экс-супруге дом площадью около 500 квадратов. Он отметил, что обещал ей сделать это, и добавил, что настоящего мужчину определяет умение держать слово.

