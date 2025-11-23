Лепс купил дом бывшей жене

Певец Григорий Лепс заявил, что купил дом бывшей жене Анне Шаплыковой

Народный артист России, певец Григорий Лепс рассказал, что купил дом бывшей жене Анне Шаплыковой. Его слова передает Voice.

«Я купил бывшей жене дом. (...) Так было обещано, так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи: его поступки и то, как он держит слово», — рассказал артист журналистам во время пресс-подхода.

Лепс добавил, что площадь купленного дома составляет около 500 квадратных метров. На вопрос о цене певец ответил словом «недорого».

В августе Лепс пообещал, что свадьба с его 19-летней избранницей Авророй Кибой будет масштабной. Артист заявил, что для того, чтобы провести мероприятие так, как хотелось бы возлюбленным, ему не хватает около 300 миллионов рублей.

В августе 2023 года Лепс рассказал, что состоит в отношениях с девушкой моложе его на 40 лет. В 2021 году артист развелся с Шаплыковой после 20 лет брака. У супругов родились трое детей.