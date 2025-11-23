Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:13, 23 ноября 2025Культура

Лепс купил дом бывшей жене

Певец Григорий Лепс заявил, что купил дом бывшей жене Анне Шаплыковой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Григорий Лепс с Анной Шаплыковой. Архивное фото

Григорий Лепс с Анной Шаплыковой. Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России, певец Григорий Лепс рассказал, что купил дом бывшей жене Анне Шаплыковой. Его слова передает Voice.

«Я купил бывшей жене дом. (...) Так было обещано, так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи: его поступки и то, как он держит слово», — рассказал артист журналистам во время пресс-подхода.

Лепс добавил, что площадь купленного дома составляет около 500 квадратных метров. На вопрос о цене певец ответил словом «недорого».

В августе Лепс пообещал, что свадьба с его 19-летней избранницей Авророй Кибой будет масштабной. Артист заявил, что для того, чтобы провести мероприятие так, как хотелось бы возлюбленным, ему не хватает около 300 миллионов рублей.

В августе 2023 года Лепс рассказал, что состоит в отношениях с девушкой моложе его на 40 лет. В 2021 году артист развелся с Шаплыковой после 20 лет брака. У супругов родились трое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    Премьер Чехии высказался по поводу плана США по Украине

    Стало известно об одной просьбе Эрдогана к Путину

    Аэропорт Вильнюса закрыли из-за загадочных шаров в небе

    Уничтожение украинских пунктов управления БПЛА попало на видео

    Европу обвинили в одном действии в отношении Украины

    Москвичам посоветовали пересесть на один вид транспорта

    БПЛА попытались атаковать Крым

    Один украинский город остался без света после взрыва

    В Совфеде прокомментировали заявления Литвы о блокировке транзита в Калининград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости