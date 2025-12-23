Реклама

22:38, 23 декабря 2025Россия

Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево

Марина Совина
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Он написал об этом на своем официальном канале в мессенджере МАХ.

«Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию», — написал Медведев. По его словам, эксперимент предусматривает сбор биометрических персональных данных мигрантов на границе.

Медведев добавил, что правительство России и власти Москвы принимают участие в работе по оснащению биометрическим оборудованием других пунктов пропуска на российской границе.

Политик считает, что пребывание каждого мигранта в стране должно быть абсолютно прозрачным.

Ранее Медведев заявил, что из-за мигрантов в российском обществе существует серьезное напряжение, и приезжие должны немедленно покинуть страну после выполнения задач. Политик подчеркнул, что пребывание мигрантов на территории России должно быть строго регламентировано их трудовыми договорами, в противном случае проблемой миграции воспользуются враждебные силы.

